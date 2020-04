Mundschutz und Abstand im Klassenzimmer: Noch ungewohnt für Sellina Opel (re.), Lehrerin Andrea Lommatzsch (Mitte) und Pascal Fichtner in der Triebischtalschule in Meißen. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Für 50.000 Schüler der Abschlussklassen hat am Mittwoch wieder der Unterricht in sächsischen Schulen begonnen. 107.000 Schutzmasken und literweise Desinfektionsmittel standen in den Gebäuden bereit. Jeweils zwei dieser Masken haben die Oberschüler Sellina Opel und Pascal Fichtner in Meißen ausgehändigt bekommen. Nach fünf Wochen Pause waren sie um 8:30 Uhr erstmals wieder in der Triebischtalschule. "Es ist alles aufregend. Trotzdem war es ganz entspannt heute", urteilt die 16 Jahre alte Sellina nach dem ersten Tag.

Wir waren froh, bisschen beieinander zu sein und uns über die Bänke hinweg unterhalten zu können. Pascal Fichtner Schulsprecher Triebischtalschule Meißen

Bildrechte: MDR/Kathrin König In ihrer Schule - wie in allen sächsischen Schulen - hatte sich wegen der Hygienemaßnahmen zur Coronapandemie-Eindämmung einiges verändert: Warnhinweise an Eingängen, getrennte Ein- und ausgänge, geklebte Pfeile auf Fußböden und Treppen, damit man sich nicht zu nahe kommt und die Geschlechter getrennt zu den Toiletten gehen, eine Aufsicht vor den Toiletten, Desinfektionsspender, Händewaschen, Masken-Ausgabe, Belehrung am frühen Morgen, weniger Stühle in den Räumen, Klassenzimmer lüften, statt großer Schulklassen kleine Gruppen und die verteilt auf allen drei Etagen im Schulhaus.

Ich habe die ganze Nacht schlecht geschlafen und mich gefragt: Wird alles klappen? Andrea Lommatzsch Stellvertretende Schulleiterin Triebischtalschule Meißen

Die stellvertretende Schulleiterin Andrea Lommatzsch steht vor dem Vertetungsplan, den sie für den Unterricht der Abschlussklassen erstellt hat. Bildrechte: MDR/Kathrin König Die stellvertretende Schulleiterin Andrea Lommatzsch hatte mit Kollegen die Maßnahmen vorbereitet und den Plan für den prüfungsvorbereitenden Unterricht erstellt. "Der Plan hat viel Mühe gemacht. Es hat alles geklappt. Alle haben sich an die Vorgaben gehalten", sagt Lommatzsch. Sie habe sich sehr gefreut, die 15 und 16 Jahre alten Schüler wieder im Gebäude begrüßen zu können.



"Das Schwierige zu Hause war ja, dass man die Aufgaben alleine lösen musste und niemanden richtig fragen konnte", meint Oberschülerin Sellina. Mitschüler Pascal stimmt ihr zu und erinnert sich an seine Motivationsprobleme, "zu Hause strukturiert an die Hausaufgaben zu gehen. Naja, wenn man erst um 12 Uhr aufsteht...".

Nach der langen Zeit ohne Schüler war es seltsam und schön zugleich, dass wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht in der Schule sahen. Mario Friedrich Schulleiter Berufliches Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen Chemnitz

"Es ging erstaunlicherweise gut am ersten Tag", urteilt auch der Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums für Gesundheit und Sozialwesen in Chemnitz, Mario Friedrich. Normalerweise lernen 850 Berufsschüler in dem Chemnitzer Zentrum. Am Mittwoch kamen nur die Abschlussklassen zurück für die Prüfungsvorbereitungen. Einige Berufsschüler hätten sich über ein Stück normalen Alltag gefreut und gesagt: "Endlich können wir wieder hier sein", erzählt Friedrich. Dennoch sei viel Unsicherheit zu spüren. Die Berufsschüler würden nun gezielt auf ihre Abschlüsse vorbereitet. "Wir tun unser Bestes. Es ist schwer genug", urteilte der Schulleiter.

Mundschutz in der Schule ja - in Prüfungen keine Pflicht

Das weiß offenbar auch das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB). "Im Hintergrund gab es viel zu tun, aber man kann sagen, dass es von Bautzen bis Zwickau relativ gut angelaufen ist", meinte Sprecher Roman Schulz. Er betonte, dass es unter den erschwerten Bedingungen nicht mehr um Lehrplanvermittlung gehe, sondern um eine gezielte und konzentrierte Vorbereitung in den Prüfungsfächern. Für die übrigens keine Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung besteht: "In den eigentlichen Prüfungen ist das Aufsetzen der Masken freigestellt", sagte Schulz.

Es bleibt für alle Schüler eine außergewöhnliche Situation. Roman Schulz Sprecher Landesamt für Schule und Bildung

Und tschüss, Abschlussball und Romeo-Reise

Bis zu ihrer ersten Prüfung in Englisch am 25. Mai haben Sellina und Pascal in Meißen noch einige Wochen Zeit, Fragen zu stellen und Stoff zu wiederholen. In der Zeit wollten sie eigentlich auch ihren Abschlussball organisieren und später auf Klassenfahrt feiern. Den Reisebus für die Abschlussfahrt an den Gardasee hatten sie schon bestellt. "Schade, wir hatten uns diese Reise schon seit der 5. Klasse vorgenommen und uns wirklich darauf gefreut", sagt Pascal Fichtner. Nachdem seine Klasse Shakespeares "Romeo und Julia" im Unterricht gelesen hatte, stand auch die Stadt Verona auf dem Ausflugsprogramm.

