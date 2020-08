Fatema und ihre Tochter Somayeh leben seit 2015 in Coswig. Bildrechte: MDR/Sandra Thiele

Coswig hatte im Spätsommer 2015 gute Ausgangsbedingungen: Eine leerstehende Sammelunterkunft für Flüchtlinge, eine Reihe freier Wohnungen verteilt auf das Stadtgebiet und eine enge Zusammenarbeit mit der städtischen Wohnungsgesellschaft.



Die Stadt konnte schnell auf die Anfrage des Landkreises reagieren und Unterkünfte für 270 Neuankömmlinge stellen. Was logistisch recht gut gelang, war aber gesellschaftlich eine Zerreißprobe – wie für viele sächsische Gemeinden. Es gab asylfeindliche Demonstrationen in der gut 20.000 Einwohner großen Stadt, bei Bürgerinformationsrunden wurde nicht nur hitzig debattiert, einige sogenannte "Wutbürger" (einer der prägenden Begriffe aus dem Flüchtlingsjahr) gingen aus sich heraus und überschritten manches Mal die Grenzen des guten Geschmacks.

Und heute? Fünf Jahre danach zieht Oberbürgermeister Thomas Schubert beim Interview mit MDR SACHSEN ein verhaltenes Fazit: "Man hat sich ein wenig aneinander gewöhnt. Es ist ruhiger geworden. Aber gleichwohl hat es dazu geführt, dass die harten Gegner von damals sich weiter in diesem Milieu bewegen. Nicht umsonst hat die AfD bei den Kommunalwahlen hier so ein gutes Ergebnis eingefahren."



Und was trägt in seinen Augen zu dieser anhaltenden Unzufriedenheit bei? Schubert nennt ein generelles Phänomen, das seines Erachtens vor allem die ältere Generation betrifft: "Der Ostdeutsche tickt beim Thema Asyl anders als der Westdeutsche. Der Umgang mit Fremden ist für ihn ungewohnt." Im Regelfall seien die Deutschen hier unter sich gewesen. "Zu DDR-Zeiten gab es in der Stadt ein zentrales Wohnheim für Gastarbeiter, unter anderem aus Mosambik. Es kam immer mal wieder zu Reibereien. Dann kam die Wende und man hat den gleichen Fehler mit den ankommenden Russlanddeutschen gemacht. Die wurden hier auch geballt an einer Stelle untergebracht. Und trotz deutscher Staatsbürgerschaft sind sie als Ausländer wahrgenommen worden. Diese Menschen hätte man mehr übers Stadtgebiet verteilen müssen." Aus diesen alten Erlebnissen, der Abschottung, resultiere die Denke: 'die machen immer nur Probleme', man sei grundsätzlich ablehnend, so Schubert. Unter jüngeren Menschen sei das schon nicht mehr so stark vertreten. Der parteilose Oberbürgermeister Thomas Schubert. Seit Anfang des Jahres ist er im Amt. Vorher war er Finanzbürgermeister. Bildrechte: MDR/Sandra Thiele

Aber inwieweit wurden die Coswiger in ihren Vorurteilen und Befürchtungen von vor fünf Jahren bestätigt? "In der Anfangszeit gab es Probleme bei der Mülltrennung, das war ja für viele Flüchtlinge Neuland. Tagesrhythmen passten nicht zueinander. Das südländische Feiern, Essen, Lärm machen am Abend kam nicht gut an beim deutschen Nachbarn." Damals habe es einige Beschwerden deswegen gegeben.



Der Verein "Coswig – Ort der Vielfalt" habe aber schnell agiert und die Asylbewerber über Sitten in deutschen Wohngebieten informiert. Die Situation befriedete sich. Dass es einen Anstieg an Kriminalität durch die neuen Bewohner gäbe, wie Pegida geunkt hatte, sei nicht nachweisbar, so der Rathauschef. Auch wimmelt es in Coswig seither nicht von Moscheen oder Halal-Fleischereien – im Gegenteil. Schaut man sich in der Stadt um, wirkt alles ziemlich 'deutsch': geharkte Fußwege, ordentliche Blumenrabatten. Doch auch das macht die Unzufriedenen nicht zufriedener?

Blumenrabatten, gekehrte Wege: In Coswigs Stadtbild hat sich seit 2015 nicht viel geändert. Bildrechte: MDR/Sandra Thiele Schubert schüttelt vehement den Kopf. "Nein, es gibt immer diese Menschen, die mit Entscheidungen unzufrieden sind. Die melden sich immer lauthals. Sie fühlen sich benachteiligt, werfen den Neuankömmlingen vor, dass es ihnen zu leicht gemacht worden sei." Ein rotes Tuch sei, dass den Geflüchteten Sozialleistungen zugesprochen worden seien, ohne dass sie jemals ins System eingezahlt hätten oder vom Amt mit Beschäftigungsprogrammen drangsaliert worden seien. "Sogar für Flüchtlingskinder neu geschaffene Kita-Plätze sind ein Aufreger", berichtet Schubert.



Diese Unzufriedenheit und Wut der "Ur-Coswiger" abfangen zu können, daran glaubt Schubert nicht. Aber: "Das klappt über die Kinder und deren Bildung. Kinder gehen viel offener mit dem Fremden um. Sie erleben das schon früh in der Kita. Und das tragen sie wiederum ins Elternhaus." Vieles werde sich über die Zeit lösen.

Ich glaube, wenn man jetzt gezielt etwas in Richtung Erwachsenen tun will… das ist schwer, weil die Menschen darin immer etwas Belehrendes sehen. Das ist meine Erfahrung. Oberbürgermeister Thomas Schubert (parteilos)