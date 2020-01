Der Geschäftsführer der Diakonie Riesa-Großenhain, Hans-Georg Müller, meinte, dass es sicher eine Weile dauern werde, bis sich alle an den neuen Namen gewöhnt hätten. Die Zusammenlegung sei nicht aus Spargründen erfolgt, "sondern um neue Möglichkeiten zu nutzen und Kräfte zu bündeln", betonte er. Auf kirchlicher und lokalpolitischer Ebene gehörten die beiden ehemaligen Kreise Riesa-Großenhain und Meißen längst zusammen. "Wir haben aber immer noch in den historischen Grenzen gearbeitet." Das sei zunehmend unpraktisch geworden, beispielsweise bei Zuständigkeitsfragen im Kontakt mit Pfarrern und Kirchgemeinden. "Und wir wollten an den inneren Grenzen nicht in Konkurrenz zueinander treten und uns gegenseitig die Mitarbeiter abspenstig machen", erklärte Müller.

Erbaten am Sonntag im Meißner Dom den Segen für die Zukunft des zusammengelegten Diakonischen Werkes Meißen: Vorstand Frank Radke (re.), Geschäftsführer Hans-Georg Müller (Mitte) und Superintendent Andreas Beuchel. Bildrechte: MDR/Kathrin König