Der Automobilzulieferer Ditter Plastic hat sein Werk in Neusörnewitz geschlossen. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, sind die Maschinen bereits abgebaut. Die 130 Mitarbeiter hatten im Sommer ihre Kündigung zum 30. November erhalten. Die Produktion wird in die Stammwerke nach Baden-Württemberg verlagert. Am Standort Neusörnewitz wurden seit 1990 Kunststoffteile für Autos produziert.