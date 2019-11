Auf Schloss Pinnewitz bei Nossen werden Teile des zehnten Tatorts aus Dresden gedreht. MDR SACHSEN zeigt exklusiv einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten. In "Parasomnia" (Arbeitstitel) wird ein junges Mädchen für das Ermittlerteam um Karin Gorniak, Leonie Winkler und Michael Schnabel zur wichtigsten Zeugin in einem Mordfall. Doch sie kann sich an nichts erinnern.