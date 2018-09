Olaf Raschke gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Meißen denkbar knapp

Olaf Raschke bleibt für eine dritte Amtszeit Rathauschef in Meißen. Der 55-Jährige setzte sich im zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl gegen seine beiden Mitbewerber Frank Richter und Martin Bahrmann durch. Raschke kam nach vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 43,5 Prozent der Stimmen, Richter auf 42,6 Prozent und Bahrmann auf 13,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,1 Prozent.

Die Wahl hat Meißen verändert

Frank Richter sieht in der Wahl in Meißen einen Gewinn für die Demokratie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Raschke sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN, der knappe Wahlausgang habe gezeigt, dass es viele Baustellen in der Stadt gibt. Er werde in Zukunft offener kommunizieren und seine Entscheidungen transparenter machen. "Das Signal aus den Wahlen habe ich verstanden."



Der unterlegene Frank Richter zeigte sich enttäuscht, so knapp gescheitert zu sein. Die Wahl habe aber Meißen auf jeden Fall positiv verändert, denn es habe eine lebendige Demokratie stattgefunden.



Die CDU Sachsen gratulierte dem Wahlsieger bei Twitter: "Herzlichen Glückwunsch zum Wahlsieg an Oberbürgermeister Olaf #Raschke. Die erfolgreiche Politik für #Meißen kann fortgesetzt werden."

Grüne und Linke zweifeln Abgrenzung der CDU von der AfD an

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Katja Meier twitterte dagegen: "#Meißen hat nun für weitere 7 Jahre einen #OB, der keine klare #Haltung gegen #Rechtspopulisten einnimmt, wenig von #Transparenz, #Mitbestimmung und der #Zivilgesellschaft hält. Schade." Und der Landesvorsitzende der Grünen, Wolfram Günther, erklärt: "Die kaum verhohlene Kooperation von CDU und AfD zur OB-Wahl in Meißen wirft Zweifel auf: Will sich die CDU Sachsen tatsächlich von der AfD klar abgrenzen?"



Ähnlich sieht es auch der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Landtag, Rico Gebhardt. Er schrieb auf Twitter: "Der OB von #meissen muss sich gefallen lassen, dass er sich nicht klar gegen die Annäherung der #AfD positioniert hat. @CDUMeissen mit #Kuge und @geertmackenroth habe das auch billigend in Kauf genommen. So wird schwarz-blau 2019 vorbereitet, egal was der @MPKretschmer sagt."

Raschke seit 2004 Oberbürgermeister