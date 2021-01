Die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen hat in der vergangenen Nacht Eiswein gelesen. Den Angaben zufolge wurden auf rund 3.000 Quadratmeter Anbaufläche die Trauben an den Reben der Sorte Cabernet Blanc hängen gelassen. Nachdem am Wochenende die Temperatur mehrfach unter null Grad gefallen war, konnte mit der Ernte begonnen werden. Für die Winzergenossenschaft in Meißen ist es die erste Eisweinlese seit fast 20 Jahren gewesen.