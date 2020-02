"Essen auf Rädern" ist teurer geworden

Für Senioren, die nicht mehr aus dem Haus kommen, ist "Essen auf Rädern" eine angenehme Sache. Doch seit Anfang des Jahres ist der Mahlzeitendienst nochmals teurer geworden. Für so manchen Rentner stellt sich deshalb die Frage, ob er sich das noch leisten kann und will. Beate Dietze hat einen Mahlzeitendienst auf der täglichen Runde in Coswig und Umgebung begleitet und nachgefragt, wie dort gearbeitet wird und wie die Preise kalkuliert werden. Zwei Gründe für die Erhöhung der Preise: Der Mindestlohn für Mitarbeiter ist gestiegen und die Mahlzeitendienste, wie "Essen auf Rädern" und andere, sind ab sofort umsatzsteuerpflichtig, auch wenn sie keine Gewinne erzielen.