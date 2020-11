Die Fährverbindung wird nach Angaben der VGM "hauptsächlich von Schülern" benutzt. Dennoch wird kein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten, obwohl in Niederwartha und Meißen Straßenbrücken über den Fluss führen. Der Pachtvertrag mit der Stadt Coswig sehe keinen Ersatzverkehr vor, so die Begründung.



Die VGM hat auf Nachfrage in ihrem Abokunden-Bestand recherchiert und ermittelt, dass offenbar 13 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ortsteilen von Klipphausen die Fähre nutzen - vier auf dem Weg zur Oberschule Kötitz und neun zum Gymnasium Coswig. Sie würden nun mit regulären Bussen und Regionalzügen über Cossebaude oder Niederwartha und Radebeul fahren beziehungsweise über Meißen. Je nach Verbindung dauert das 32 bis 68 Minuten - gerechnet jeweils auf die Haltestelle in unmittelbarer Nähe der Fähranleger.