In Weinböhla im Landkreis Meißen wird jetzt sächsische Radsportgeschichte geschrieben. Am Sonnabend wurde das Fahrradwelt-Museum "Velocium" eröffnet. In der alten Tenne am Kirchplatz ist auf 410 Quadratmetern eine interaktive Ausstellung zum sächsischen Radsport und zur Industriekultur entstanden. Am Erlebnismuseum gibt es auch eine E-Bike-Ladestation, einen Schlauchautomaten sowie einen Reparaturservice während der Öffnungszeiten. Bauherr des Velocium ist die Gemeinde. Etwa anderthalb Jahre wurde gebaut und eingerichtet, wie Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker mitteilte. 1,4 Millionen Euro hat die Stadt dafür in die Hand genommen.

Velocium-Leiter Steffen Stiller steht vor einem Hochrad. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel