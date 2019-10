Was ist Porzellan? Kann man es hören und schmecken? Und wie fühlt es sich an? Am 14.,17.,21. und 24. Oktober erfahren neugierige Kinder alles über das weiße Gold aus Meißen. In der Schauwerkstatt machen die Gästeführer der Manufaktur die Herstellung des Meissener Porzellans mit allen Sinnen erlebbar. Egal ob die rohe Porzellanmasse oder bereits verzierte Tassen: Hier darf alles angefasst werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.