In Meißen sind in der Nacht zu Sonnabend mehrere Fahrzeuge der sächsischen AfD durch ein Feuer zerstört worden. Das teilte die Partei am Vormittag mit. Die Polizei bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass Unbekannte kurz nach Mitternacht einen Kleintransporter angezündet hatten. Die Flammen griffen auf einen weiteren Transporter, zwei Pkw, einen stillgelegten Bus und einen Anhänger über. Alle Fahrzeuge brannten aus. Sie standen der Polizei zufolge auf dem Grundstück eines AfD-Politikers und früheren Kreistagsabgeordneten. Das angezündete Fahrzeug soll auch zu Wahlkampfzwecken eingesetzt worden sein.