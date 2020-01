Die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff hat am Mittwoch einen modernen Rüstwagen mit Rettungstechnik in Betrieb genonnen. Das Fahrzeug wird in der Ortswehr Kesselsdorf stationiert. Es wurde mit mehr als einer halben Million Euro gefördert. Der Rüstwagen ist mit Technik speziell für die Hilfeleistung ausgestattet. Das Fahrzeug soll insbesondere bei Verkehrsunfällen auf der A4 und der A17 ausrücken und beispielsweise den Feuerwehrleuten ermöglichen, schnell eingeschlossene Unfallopfer zu befreien und zu bergen.