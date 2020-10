Seit mehr als zehn Jahren klagen einige Bewohner von Nossen über unangenehme Gerüche in der Luft und über Belastungen durch giftige Gase. Die Vorwürfe haben sie jetzt in einer Bürgerversammlung gegen einen der drei größten Arbeitgeber ihrer Stadt gerichtet: Schaumaplast Sachsen produziert seit 1996 im Gewerbegebiet. In dem Werk werden Formteile aus Styropor hergestellt, unter anderem für Kühlschränke, Fahrradhelme, Thermoboxen und die Bauindustrie. Expandiertes Polystyrol, kurz EPS, wird dafür aufgeschäumt. Der dabei freigesetzte Dampf hat zu einem jahrelangen Streit zwischen Anwohnern und Unternehmen geführt.