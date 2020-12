Die Stadt Coswig im Landkreis Meißen erlaubt ausdrücklich den Glühwein-Ausschank auf der Sterneweihnacht im Zentrum und den vier Weingütern am Stadtrand. Ein Budenbetreiber auf der Coswiger Sterneweihnacht und ein Winzer waren verwundert, dass sie angesichts der strengen Corona-Regeln doch Glühwein ausschenken dürfen. Die Stadt Coswig teilte auf Anfrage mit: Laut Allgemeinverfügung des Landkreises sei die Abgabe der Getränke nur "im Bereich von Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen" untersagt. Dazu gehörten die Orte, in denen in Coswig die Buden stehen, eben gerade nicht, so Stadtsprecherin Ulrike Tranberg. Und auch die Weingüter liegen außerhalb im Ortsteil Sörnewitz und an der Spitzgrundstraße.

An den Verkaufsstellen, die im Stadtzentrum ein kleines Imbissangebot zum Mitnehmen vorhalten, stehe überdies "die ausdrückliche Aufforderung" des Oberbürgermeisters, "mit den Speisen und Getränken eben nicht zu verweilen, sondern sich damit zu entfernen". Man halte sich selbstverständlich an die Allgemeinverfügung des Kreises und überwache auch deren Einhaltung, betonte die Stadtsprecherin. Verstöße seien bisher nirgendwo im Stadtgebiet von Coswig festgestellt worden.

Die aktuelle Allgemeinverfügung aus dem Landratsamt von Meißen lässt Alkoholkonsum außerhalb bestimmter Bereiche zu. Bildrechte: dpa

Auf Anfrage teilte die Kreisverwaltung in Meißen mit: "Für einen Ausschank von Getränken im klassischen Sinn ist nach § 4 Abs. 1 Nr. 21 der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung grundsätzlich kein Raum mehr." Erlaubt sei "lediglich die Abholung von mitnahmefähigen, also nicht offenen Getränken". Das Amt verweist weiterhin darauf: "Nicht gerichtlich entschieden ist bislang, welche Behältnisse konkret als mitnahmefähig im Sinne der Verordnung gelten.“



Die Allgemeinverfügung des Landkreises bleibt widersprüchlich: "Da das Verlassen der Wohnung lediglich aus triftigem Grund erlaubt ist, darf man sich nicht zum Zweck des Trinkens außerhalb der Häuslichkeit aufhalten", so die Kreisverwaltung. "Der Genuss von Getränken während man sich zu einem erlaubten Zweck außerhalb der Wohnung befindet, ist gestattet." Wer also auf dem Weg zum Einkaufen an einem Glühweinstand vorbeikommt, darf sich einen heißen Wein gönnen - wenn er nicht am Ausschank verweilt und zudem die übrigen Corona-Schutzregeln einhält.