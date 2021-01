In Coswig ist ein junger Mann Opfer eines mutmaßlichen Computerbetrügers geworden. Der 18-Jährige sagte der Polizei, er sei am Freitag von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen worden. Dieser habe ihm erklärt, sein Rechner sende Fehlermeldungen an den Softwarekonzern und er wolle beim Beheben des Problems helfen. Anschließend hab der Unbekannte über das Internet Zugriff auf seinen Rechner erlangt, so der Geschädigte. Wie das passieren konnte, sei ihm nicht klar.