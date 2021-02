Die IG Metall Riesa und das Kabelwerk Meißen haben im aktuellen Tarifkonflikt einen Schritt aufeinander zu gemacht. Wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte, einigten sich beide Seiten bei ihrer Verhandlung am 4. Februar in Stuttgart darauf, in Kürze einen neuen Haustarifvertrag zu vereinbaren. Für die Zeit der Verhandlung will die IG Metall auf einen weiteren Arbeitskampf verzichten. Als Überbrückung erhalten die Beschäftigten des Werks für den Monat Februar eine Einmalzahlung in Höhe von 75 Euro.