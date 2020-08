Die aus Asien eingewanderte Kirschessigfliege hat in Sachsens Obstbau in diesem Jahr für Ernteausfälle gesorgt. Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie teilte auf Anfrage mit, in unbehandelten Süß- und Sauerkirschen sowie im Beerenobst habe es in den zurückliegenden Wochen massiven Befall gegeben. Erstmals seien in diesem Jahr die Drosophila suzukii, so der lateinische Name der Kirschessigfliegen, auch in Erdbeeren nachgewiesen worden, hieß es vom Landesamt.