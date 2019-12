Allerdings müsse in den kommenden Monaten über den künftigen Weg über den künftigen Weg der Firma diskutiert werden erklärte Kretschmer. Das 1710 gegründete Unternehmen mit seinem weltberühmten Symbol der zwei gekreuzten Schwerter steckt seit Jahren tief in den roten Zahlen. Der Versuch, sich über Porzellanwaren hinaus als Luxusmarke zu etablieren, brachte noch mehr Verluste. Sie lagen 2017 bei fünf Millionen Euro, für 2018 gibt es noch keine Zahlen. Für das Minus geradestehen muss der Freistaat als Eigentümer.

Während die beiden Geschäftsführer Georg Nussdorfer und Tillmann Blaschke ab 2021 in die Gewinnzone zurückkehren wollen, geht Sachsens Regierungschef Kretschmer nicht davon aus, dass die Manufaktur in absehbarer Zeit schwarze Zahlen schreiben wird und weiter auf Zuschüsse vom Freistaat angewiesen sein wird. Die Verluste müssten aber in Grenzen gehalten werden. Deswegen sei der Schritt zur Verkleinerung schmerzhaft, aber notwendig, so Kretschmer.