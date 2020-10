Auch in Chemnitz und Zwickau waren am Sonntag die Bürger und Bürgerinnen erneut zur Wahl neuer Oberbürgermeister*innen aufgerufen. Das Chemnitzer Rathaus bleibt in SPD-Hand. Finanzbürgermeister Sven Schulze setzte sich im zweiten Anlauf gegen die vier anderen Konkurrentinnen und Konkurrenten durch. In Zwickau zog Constance Arndt vom Bündnis Bürger für Zwickau an der CDU-Kandidatin Kathrin Köhler vorbei.



Die zweite Runde in Chemnitz und Zwickau war notwendig, da am 20. September in beiden Städten kein Kandidat und keine Kandidatin die absolute Mehrheit erzielt hatte. MDR SACHSEN berichtete von beiden Wahlen jeweils in einem Ticker.