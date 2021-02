Liebesdaten im Check - Das Statistische Landesamt Sachsen hat sich den 14. Februar auf statistisch belastbare Eheschwüre hin angesehen. Heraus kam: Der Valentinstag ist kein besonders bevorzugtes Datum für Eheschließungen.



- In den Jahren 2015 bis 2020 wurden zwischen 2,8 und 6,5 Prozent aller in Sachsen geschlossenen Ehen für den Monat Februar gezählt. Wenn der Valentinstag auf einen Sonnabend fällt, gehen ein paar mehr Paare in die Standesämter. 2020 waren es immerhin 106, fünf Jahre zuvor nur 75.



- Mehr heiratswillige Sachsen interessieren sich für solche Daten wie im vorigen Jahr der 20.02.2020. Hierzulande heiraten die Menschen lieber in wärmeren Monaten. Mehr als 70 Prozent der Ehen eines Jahres werden in den Monaten April bis September geschlossen, am häufigsten an Freitagen und Sonnabenden. Die meisten Eheschließungen fanden am 15.05.2015, 16.07.2016, 01.07.2017 und 18.08.2018 statt.