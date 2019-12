In der Nacht zu Donnerstag ist auf dem Autohof in Nossen auf einem mit Elektroschrott beladenen Sattelzug ein Feuer ausgebrochen. Nach MDR-Reporterinformationen hatte der Trucker den Brand des Aufliegers bemerkt und war mit dem brennenden Laster vom Parkplatz des Autohofs heruntergefahren. Auf der Zufahrtsstraße koppelte der Trucker die Zugmaschine ab und brachte so seinen Lkw in Sicherheit.