Auf der A14 in Richtung Leipzig hat sich am Dienstagvormittag zwischen Nossen-Ost und Nossen-Nord ein Unfall ereignet. Laut MDR-Reporterinformationen war der Fahrer eines Sattelzuges aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr mit seinem Laster die Leitplanke und fällte eine große Birke. Dann kam der Lkw zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die rechte Fahrspur ist während der Bergungsarbeiten blockiert.