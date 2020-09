Die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seifenherstellers Kappus in Riesa bekommen mehr Lohn. Wie die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) mitteilte, steigen die Löhne bis zum kommenden Jahr schrittweise um sieben Prozent. So soll es mit der Septemberabrechnung eine Lohnerhöhung von vier Prozent geben. Im nächsten Jahr im September sollen die Gehälter dann nochmal um drei Prozent erhöht werden. Außerdem soll jeder Mitarbeiter einen Corona-Bonus in Höhe von 600 Euro erhalten.