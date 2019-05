Polizei ermittelt zu Stimmzettel in Meißen, harsche Kritik an Stadtspitze

Nach mehreren Anzeigen wegen versuchter Wahlfälschung in Meißen versucht die Polizei derzeit, Licht in den Fall zu bringen. Dabei geht es um einen vorausgefüllten Stimmzettel für die Stadtratswahl am 26. Mai in Meißen, der einer Briefwählerin vergangene Woche zugesandt worden sein soll. Der Sprecher der Polizeidirektion Dresden, Thomas Geithner, sagte MDR SACHSEN am Donnerstag, derzeit würde der Staatsschutz der Kriminalpolizei weitere Informationen sammeln, um der Staatsanwaltschaft genug Material für mögliche Ermittlungen zur Verfügung stellen zu können. Die Unterlagen würden noch im Laufe des Tages weitergeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich um einen Einzelfall. Es gebe zudem keine Hinweise auf eine mutwillige Inszenierung.

Mehrere Anzeigen seit Montag

Die Staatsanwaltschaft Dresden bestätigte MDR SACHSEN, dass ihr bis Donnerstagvormittag noch keine Unterlagen zu dem Fall vorgelegen hätten. Sie widerspricht damit einer Pressemitteilung der Stadt Meißen vom Vortag, wonach bereits staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen würden. In dem Schreiben wurde auch mitgeteilt, dass der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Strafanzeige erstattet habe. Das wäre nicht zwingend nötig gewesen, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner. Eine entsprechende Anzeige sei bereits am Montag gestellt worden und wegen eines gleichlautenden Vorwurfs werde nicht mehrfach ermittelt.

Wer wurde wann von wem informiert?

Oberbürgermeister Raschke soll schon am Wochenende informiert gewesen sein. Bildrechte: Stadtverwaltung Meißen Die Anzeige am Montag hatten Linken-Stadtrat Andreas Graff und das Mitglied des Gemeindewahlausschusses, Ullrich Brumm, bei der Polizei erstattet. Brumm reagierte im Gespräch mit MDR SACHSEN am Donnerstag empört auf die Aussage in der Pressemitteilung, dass die Stadtverwaltung laut Pressemitteilung von Ermittlungsbehörden von dem möglicherweise manipulierten Stimmzettel informiert wurde. Er betonte, Oberbürgermeister Olaf Raschke und sein Vize Markus Renner seien schon am Sonntag per E-Mail von ihm und Graff in Kenntnis gesetzt worden, nachdem sich die betroffene Briefwählerin an sie gewandt habe. Am Montag wurden Brumm und Graff nach eigener Aussage in ihren Amtsfunktionen persönlich bei Renner vorstellig und erstatteten danach die Anzeige, weil der Bürgermeister sich geweigert habe, dies selbst zu tun.

Kritik an Raschke, Renner und Banowski

Brumm übt scharfe Kritik am Umgang der Meißner Stadtspitze und des Wahlausschuss-Vorsitzenden Markus Banowski mit dem Vorfall. Es sei inakzeptabel, mehrere Tage nichts zu tun und erst auf Druck von außen hin zu reagieren. Bis jetzt sei immer noch keine Sitzung des Gemeindewahlausschusses einberufen worden, ärgerte sich Ausschussmitglied Brumm am Donnerstagmittag. Er zweifelte das Demokratieverständnis der Meißner Stadtspitze an.

Unstimmigkeiten auch bei OB-Wahl 2018?

Richter unterlag bei der OB-Wahl 2018 äußerst knapp. Er verzichtete auf eine nachträgliche Überprüfung des Wahlergebnisses. Bildrechte: dpa Angesichts dieser Einstellung von Rathauschef Raschke und seinem Stellvertreter erscheine für ihn auch die Oberbürgermeisterwahl im vergangenen September in einem neuen Licht, sagte Brumm MDR SACHSEN. Auch damals habe es Unstimmigkeiten gegeben. So wären die Zahlen der abgegebenen und der ausgezählten Stimmen voneinander abgewichen. Auch die Ergebnisse der Briefwahl und der direkten Abstimmung am Wahltag hätten sich auffällig voneinander unterschieden. – Bei der Oberbürgermeisterwahl 2018 hatte sich Amtsinhaber Raschke mit lediglich 97 Stimmen Vorsprung gegen den ehemaligen Chef der Landeszentrale für politische Bildung, Frank Richter, durchgesetzt.

Warum drei Kreuze ausgerechnet bei der AfD?