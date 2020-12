Die Umwandlung der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen in einen Konzern für Luxusgüter ist vor einigen Jahren gescheitert. Nun macht Meissen wieder mit einem Produkt auf sich aufmerksam, das so recht nicht zu Geschirr und Deko-Figuren zu passen scheint: Ein Turnschuh eines fränkischen Unternehmens wurde mit Porzellansegmenten von Meissen verziert. Am Mittwoch wird er in New York versteigert - zu Gunsten eines Museums. Um 18 Uhr fällt der Hammer. Um 10:30 Uhr lag das Gebot bei 32.000 US-Dollar.