Knapp eine Woche nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 101 bei Nossen ist ein 16-Jähriger gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Jugendliche am Sonnabend in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.



Er hatte am späten Abend des 7. Juni sein Moped am Fahrbahnrand geschoben, als ihn eine 18-Jährige mit ihrem Auto anfuhr. Der Jugendliche war mit lebensbedrohlichen Verletzung ins Krankenhaus gebracht worden.