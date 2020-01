Die Überland-Bushaltestelle am Abzweig Dobschütz/Badersen bei Nossen erhält wieder einen richtigen Unterstand. Wie der Nossener Bürgermeister Uwe Anke MDR SACHSEN sagte, soll Mitte Januar das Fundament dafür gegossen werden. Das ist ein Erfolg für die Einwohner der zur Stadt Nossen gehörenden Ortschaft Badersen. Sie hatten jahrelang einen Schutz vor Wind und Wetter für die wartenden Fahrgäste gefordert. Der alte Unterstand war 2015 in der Silvesternach demoliert und wegen der großen Beschädigung abgerissen worden.

Als Antwort auf die Bitte der Bürger um Ersatz verwies Nossen auf stärker frequentierte Haltestellen, die bei einem Neubau Vorrang hätten. In ihrer Not stellten Eltern aus Badersen schließlich einen ausrangierten Renault Twingo an die Haltestelle. In dem stets unverschlossenen Kleinwagen waren ihre Kinder beim Warten auf den Schulbus zumindest etwas geschützt. Die Aktion stieß vor allem in den sozialen Medien auf großes Interesse.