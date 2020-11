Für Ersatz sollte damals ein neues Busliniennetz in der Region sorgen. Dieses Netz sei relativ dicht, sagt Bürgermeister Christian Bartusch. Allerdings stehe Nossen wie viele vergleichbare Kommunen vor der Herausforderung, dass viele Buslinien auf den Schulverkehr ausgerichtet seien. Wenn in den Ferien weniger Kinder zur Schule unterwegs sind, gebe es auch weniger Buslinien. "Zu Ferienzeiten ist das Busnetz nicht sehr stark aufgestellt", so Bartusch.

Anschlüsse nur via Bus: der Marktplatz in Nossen. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Die Stadt selbst könne als kreisangehörige Kommune nicht eigenständig über eine Anbindung an das Schienennetz entscheiden, so Christian Bartusch. Die Landesregierung hatte zuletzt angekündigt, sich für eine neue Bahnlinie in der Region stark machen zu wollen. Derzeit laufen Gespräche mit dem zuständigen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Es geht um die Wiederaufnahme der Regionalbahnlinie 110 zwischen Döbeln über Nossen nach Meißen. Mit der Verbindung via Meißen hätten die Nossener und Nossenerinnen Anschluss an das Dresdner S-Bahnnetz. Außerdem gäbe es über Döbeln die Möglichkeit, schneller nach Leipzig zu gelangen.