Der Wunsch nach einem Wartehäuschen an der Straßenkreuzung sei schon öfter im Stadtrat Nossen angesprochen worden, sagt Nadine Machner. Sie habe auch schon Unterschriften gesammelt. Aber: "Bis jetzt hat noch niemand von der Stadt mit uns gesprochen", sagte Mutter Nadine Machner. Anfang der Woche haben sie und ihre Mitstreiter wieder einen Bitt-Brief an die Stadtverwaltung geschickt.



Den Eingang bestätigte die Stadt MDR SACHSEN auf Nachfrage. Eine Stellungnahme war von Bürgermeister Uwe Anke am Dienstag nicht zu bekommen, weil er sich auf einer Dienstreise befindet.