Showdown um Oberbürgermeisteramt in Meißen

Bis zuletzt wurde in Meißen mit harten Bandagen gekämpft. Das Lager um den Amtsinhaber wirft Richter populistische Versprechen vor. Andere blicken weit zurück und sprechen ihm einen Teil seiner Biografie als Bürgerrechtler im Oktober 1989 ab. So wie die DDR-Oppositionelle Angelika Barbe. Sie sagte MDR SACHSEN: "Er war ein Pfarrer, der in den Räumen der Kirche geschützt war, er ist nach 23 Stunden wieder in die Räume der Kirche gegangen, er war ein 23-Stunden-Bürgerrechtler. Das Prädikat Bürgerrechtler hat er sich zu unrecht angehängt. Das steht ihm nicht zu."



Um diesen Vorwurf aus dem Weg zu räumen, hat der Meißener Kulturverein wenige Tage vor dem zweiten Wahlgang einen Filmabend zur Gruppe der 20 organisiert. Auf dem Podium, zur Unterstützung, ein damaliger Kontrahent Richters: der damalige Dresdener Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer. Für ihn ist Richter ganz klar ein Bürgerrechtler: "Er war einer der wenigen Mutigen, die den ersten Schritt gingen, der Polizei gegenüberstand und der letztlich mit anderen zusammen die Gruppe der 20 ins Leben rief und damit den Prozess der Demokratisierung und der Abschaffung der DDR sozusagen in Gang setzte."