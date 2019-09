Reichlich 100 Beamte der Polizeidirektion Dresden haben am Donnerstag in Meißen eine Notsituation geprobt. Auf einem Firmengelände in der Ziegelstraße stellten sie ein Szenario nach, bei dem ein Mann mit Pistole mehrere Menschen verletzt hat. Anschließend flüchtet er und macht dabei von seiner Waffe Gebrauch. Neben den Polizeirevieren Meißen, Riesa und Großenhain nahmen an der Übung auch sogenannte Interventionskräfte der Polizeidirektion Dresden teil. Hauptziel war es, das gemeinsame Vorgehen zu trainieren.