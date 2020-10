In Ottendorf-Okrilla soll zur Ausweitung eines Kies-Tagebaus ein anliegender Wald gerodet werden. Das Kieswerk hat für das 134 Hektar großes Gebiet zwischen Radeburg, Würschnitz und Ottendorf-Okrilla die Genehmigung für den Abbau beim Oberbergamt beantragt. Doch bislang gibt es keine Zusage. Umweltschützer vom Naturschutzbund (NABU) und einer Bürgerinitiative versuchen genau das seit längerem zu verhindern. Jetzt hat sich auch Fridays for Future dem Protest angeschlossen und zog am Freitag vor das Wirtschaftsministerium in Dresden.