Für 80 Passagiere war die Fahrt in der Bahn am späten Sonntagabend bei Niederau zu Ende. Sie mussten ihr Gepäck über die Gleise tragen und wurden mit Bus und Taxi nach Dresden gebracht. Bildrechte: Roland Halkasch

Ein Regionalexpress auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden musste am Sonntagabend evakuiert werden. Die Bahn war bei bei Niederau in der Ortslage Gröbern mit mehreren umgekippten Bäumchen und Ästen in der Oberleitung kollidiert und kurz nach 22 Uhr auf freier Strecke stehen geblieben. Gegen 23:45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. 50 Einsatzkräfte halfen bei der Räumung der Waggons und leiteten die 80 Fahrgäste über die Gleise zu einer nahe gelegenen Brücke.