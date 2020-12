In Riesa lebt ein Rentner seinen Spielzeugtraum, den er schon als Sechsjähriger geträumt hat. In Reinhard Schurs Wohnung stapeln sich Lego-Baukästen in allen Formen und Größen. Seitdem ihm Verwandte vor mehr als 60 Jahren das erste Lego-Spielzeug aus Westdeutschland geschickt hatten, sammelt er die Plastikbauteilchen.