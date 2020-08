Ein ausgebüxter Riesenseeadler hat jetzt in Zehren bei Meißen für Aufregung gesorgt. Die Vogeldame namens Lagertha stammt aus einer Falknerei in Rheinland-Pfalz und hatte sich auf eigene Faust auf die 600 Kilometer lange Reise nach Sachsen gemacht. Der anfängliche Verdacht, der Adler würde zu den Greifvögeln der Falknerei auf Schloss Proschwitz gehören, bestätigte sich nicht. Dem hinzugerufenen Falkner des Schlosses, Hans-Peter Schaaf, gelang es am Dienstag schließlich, das Tier einzufangen.