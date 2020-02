In Meißen ist die 29. Sächsische Bullenauktion gestartet. Zur Auktion stehen 50 Bullen der Rassen Angus, Charolais, Fleckvieh-Simmental und Limousin. Sie wurden zuvor sorgfältig ausgewählt, da sie zur Weiterzüchtung einer Herde von etwa 30 Kühen verantwortlich sind. Veranstalter ist die Masterrind GmbH, ein Unternehmen das sich mit Rinderzucht, Vermarkung und künstlicher Besamung beschäftigt

Um festzustellen ob sich ein Bulle als Zuchttier eignet, wird dieser durch eine Kommission gekört. Die Körung gleicht dabei einer Bewertung der jeweiligen Bullen. Geprüft werden zum Beispiel das Gewicht, der Körperbau und die Bemuskelung der Bullen. Doch auch die Vorfahren der Bullen werden unter die Lupe genommen. So muss ein Zuchtbuch vorliegen, in dem Informationen zu den Eltern und Großeltern der Bullen festgehalten sind. Diese bestätigte Abstammung ist für die Tierzucht besondes wichtig, da sich gute Eigenschaften der Eltern auch auf die Nachkommen übertragen und sich das Tier so gut zur Zucht eignet.