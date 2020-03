Für die seit Jahrzehnten geplante Ortsumfahrung der Gemeinde Schönfeld an der A13 soll das Planfeststellungsverfahren noch vor Ostern beginnen. Die Unterlagen für ein solches Planfeststellungsverfahren liegen bereit - in mehreren Aktenordnern, verteilt auf mehrere Kisten. "Die Landesdirektion wird die Unterlagen prüfen und das Planfeststellungsverfahren durchführen", sagte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) Isabel Pfeiffer auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Ein Baubeginn wäre in rund vier Jahren realistisch, schätzte sie.