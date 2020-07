Bei einem Unfall im Baustellenbereich auf der Autobahn 4 sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Am Sonntagnachmittag waren gegen 13 Uhr ein Geländewagen und ein Kleinbus auf der A4 zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff zusammengestoßen. Vier Menschen wurden dabei schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Kinder, die in den beiden Unfallfahrzeugen saßen, blieben nach Angaben der Rettungskräfte unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.