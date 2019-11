Die Sieger des 20. Deutschen Karikaturenpreises stehen fest: Mit dem "Geflügelten Bleistift in Gold" wurde der Pirnaer Axel Bierwolf für sein Werk "Flucht der Regenwürmer" geehrt. Der "Geflügelte Bleistift in Silber" ging an den Bremer Mock für "Neues Klima", den "Geflügelten Bleistift in Bronze" sicherte sich die Berlinerin KiTTiHAWK mit "CO2". LAHS aus Frankfurt am Main wurde als bester Newcomer ebenfalls mit einem "Geflügelten Bleistift" ausgezeichnet.