Die Deutschen Meister der Landschaftsgärtner kommen aus Sachsen. Erik Stanke und Phil-Elias Kornmacher aus dem Landesverband Sachsen haben sich am Wochenende in Nürnberg den Titel geholt. Die beiden Azubis aus der Oberlausitz und aus Mittelsachsen setzten sich im Finale des bundesdeutschen Wettbewerbes der angehenden Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner gegen die Konkurrenz durch. Kennengelernt hatten sie sich in der Berufsschule und traten bereits beim Landesauscheit erfolgreich zusammen an.