Bildrechte: Tino Plunert

In einem Wald zwischen Schönfeld und Thiendorf haben Unbekannte bergeweise Sperrmüll abgeladen. "Das habe ich in meinen 20 Jahren als Bürgermeister noch nicht erlebt", sagte der Schönfelder Bürgermeister Hans-Joachim Weigel dazu. Er vermutet, dass Buntmetalldiebe mit einem großen Fahrzeug in den Wald gefahren seien und ihren Abfall illegal entsorgt hätten. Die Autobahnabfahrt Thiendorf liegt nur einen Kilometer entfernt.