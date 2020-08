Die Corona-Krise hätten die Apfelerzeuger im Freistaat bisher gut gemeistert, ist der Verband überzeugt. Für Schnitt der Bäume und Ausdünnen der Erträge habe es genügend Saisonkräfte gegeben. Auch für die Ernte sei ausreichend Personal vorhanden.



In den vergangenen Monaten haben sich wieder viele Verbraucher auf regionale Produkte besonnen, wovon auch die heimischen Apfelerzeuger profitieren werden. Das bestätigt auch Martin Ibisch, auf dessen Obsthof am Rande der Großenhainer Pflege die Apfelernte offiziell gestartet wurde. Rund 15 Apfelsorten stehen in dem Familienbetrieb auf knapp fünf Hektar. Für hohe Qualitäten bewässert der Familienbetrieb seine Apfelplantagen bereits seit zwei Jahrzehnten, sagte Betriebsleiter Martin Ibisch. Zudem habe er im Hochsommer den Ertrag reduziert, also unreife Äpfel gepflückt und die Bäume dadurch entlastet. Eine koventionell bewirtschaftete Apfelanlage bringt nach Ibischs Angaben rund 15 Jahre gute Erträge. Ibisch vermarktet sein gesamtes Obst und Gemüse direkt im eigenen Hofladen und an eigenen Marktständen.