Unterstützung erhalten sie auf vielen Ebenen: Die Stiftungskuratorin, die auch gleichzeitig Pädagogin ist, kümmert sich um das Tagesgeschäft, der Stiftungsrat besteht aus der Familie. Hier werden Ausrichtung der Stiftung und neue Projekte besprochen. Hinzu kommt die fachliche Unterstützung durch Dozenten und Ausbilder, die die Kurse inhaltlich verantworten. "Die 'Last' der Stiftung ist also auf vielen Schultern verteilt", erklärt Riße. "Es engagieren sich auch Eltern und Bürger, zum Beispiel indem sie für bestimmte Projekte spenden, die sie sinnvoll finden."

Als aktuelles Beispiel nennt der Stiftungsgründer ein Projekt auf dem Meißner Theaterplatz. "Wir sind sehr daran interessiert, die Stadtentwicklung zu unterstützen. Meine Kinder sind hier in Meißen geboren, ich fühle mich auch ein bisschen als Meißner - da liegt mir das am Herzen. Wir sind gerade im Gespräch mit der Stadt, dass auf dem Theaterplatz ein Tanzglockenspiel entstehen soll." Das Glockenspiel besteht aus beweglichen Steinen oder Tasten, die in den Boden eingelassen sind. Hüpft man von Stein zu Stein, erklingen unterschiedliche Töne. Bisher hätten sich zwei oder drei Unternehmer bei der Stiftung gemeldet, die das Projekt finanziell unterstützen möchten. Inzwischen laufen die Genehmigungsverfahren.



"Aber wir haben die Stiftung nicht dafür gegründet, um Spenden zu generieren", will Riße noch klarstellen. Es gibt stetige Einnahmen: Zum Gründungsstock gehören mehrere Immobilien. Die Mieteinnahmen gehen direkt an die Stiftung. "Gewohnt wird immer", scherzt Risse. "Und so können wir mit den Mitteln, die man sonst als Steuern losgeworden wäre, selbst etwas gestalten."