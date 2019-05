Museum für Kultschauspieler Terence Hill in Lommatzsch eröffnet

Der Kultschauspieler Terence Hill bekommt ein eigenes Museum in Lommatzsch bei Dresden. "Mein Herz ist hier", schrieb der gebürtige Italiener mit den stahlblauen Augen 1995 ins Gästebuch des 5.000-Seelen-Orts. Es war eine Rückkehr an die Stätte seiner Kindheit, die nun zum Pilgerort für seine Fans werden soll. Am Sonnabend wurde das Museum eröffnet - für den 80-jährigen Hill eine große Ehre, wie er der Nachrichtenagentur DPA sagte.