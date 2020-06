Auf der A4 in Richtung Dresden hat sich am Autobahndreieck Nossen am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr aus noch ungeklärter Ursache ein Tanklaster auf einen wegen eines Staus haltenden Lkw auf. Durch die Kollision brach der Tanklaster nach rechts aus, das Führerhaus riss ab und kippte seitlich auf die Straße. Der Trucker erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen, denen er noch vor Ort erlag.