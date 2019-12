Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist zwischen Bockwen und Klipphausen im Landkreis Meißen tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war sie am Sonntagmorgen mit ihrem Auto in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte sich mit dem Fahrzeug überschlagen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Ob Glätte die Ursache für den Unfall war, werde nun untersucht. Am Morgen waren die Straßen in der Region teilweise mit Reif überzogen.