In der zu Nossen gehörenden Ortschaft Wunschwitz ist ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 17-Jährige war am Donnerstag gegen 16:45 Uhr mit einem Motorrad unterwegs gewesen. An einer Kreuzung wurde er von einem Auto erfasst. Der 27 Jahre alte Pkw-Fahrer hatte nach Angaben aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Dresden die Vorfahrt nicht beachtet. Beim Überfahren einer gleichrangigen Kreuzung hatte er den von rechts kommenden Biker demnach übersehen. Dieser starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.