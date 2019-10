In ihrer Vernehmung legte die Frau ein Geständnis ab. Sie bestätigte dabei auch, dass der Fundort nicht der Geburtsort war. Die damals 30-Jährige hatte das Kind in ihrem Auto unweit vom späteren Fundort lebend zur Welt gebracht. Unversorgt soll sie das Kind in Handtücher gewickelt und unmittelbar nach der Geburt in Niederau abgelegt haben. Für den Prozess sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt.