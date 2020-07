10.07.2020 | 18:05 Uhr Laute Baustelle - Anwohner in Meißen bekommen Gehörschutz vom Amt

Im Meißen wird an der B6 am Elbufer eine Stützwand saniert. Bei den Bauarbeiten wird unter anderem Beton mit Höchstdruckwasserstrahlen abgefräst. Die Lärmentwicklung dabei überschreitet die Grenzwerte, in der Spitze werden bis zu 95 Dezibel erreicht. Betroffene Anwohner sollen nun Gehörschutz bekommen - gestellt vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr.